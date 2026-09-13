Нови защитени зони в България. Важни екосистеми получават закрила
Четири територии обявени със заповед на екоминистъра, още площи разширени
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Четири територии обявени със заповед на екоминистъра, още площи разширени
Служебното правителство изменени списъците на защитените зони
Започва обсъждане за "Рила буфер" и "Ниска Рила"
Туристическо дружество „Осогово" в Кюстендил работи по проект за популяризиране на защитените територии в региона. Сред учениците в три местните осн...
Нови 7 защитени екологични зони ще бъдат създадени в България. Заповедите за създаването им са качени за обществено обсъждане на сайта на Министерство...
Функционира единна информационна система за ефективно изпълнение на всички процеси, свързани със защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000. Си...
Функционира единна информационна система за ефективно изпълнение на всички процеси, свързани със защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000. Си...
Функционира единна информационна система за ефективно изпълнение на всички процеси, свързани със защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000. Си...