Всичко за Защитени Зони

Следете всички новини, анализи и коментари за Защитени Зони. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Туризъм Любопитно
Създават 7 нови защитени зони

Създават 7 нови защитени зони

Нови 7 защитени екологични зони ще бъдат създадени в България. Заповедите за създаването им са качени за обществено обсъждане на сайта на Министерство...

13 януари | 20:55
0 коментара
11683