Нови защитени зони в България. Важни екосистеми получават закрила
Четири територии обявени със заповед на екоминистъра, още площи разширени
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Четири територии обявени със заповед на екоминистъра, още площи разширени
60% от 124-те вида са застрашени, алармират учените
Гоце Делчев. Сравнително меката и топла зима в страната доведе до отчитането на по-малко „северни" видове птици от обикновено. Поради високите януарск...
Орнитолози търсят помощ от военния министър Ангел Найденов