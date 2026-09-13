Нови защитени зони в България. Важни екосистеми получават закрила
Четири територии обявени със заповед на екоминистъра, още площи разширени
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Четири територии обявени със заповед на екоминистъра, още площи разширени
Юлиян Попов готов да остане в кабинета
С какво се ангажира Юлиян Попов
В момента тя е в горещо състояние, но мисля, че се овладява, заяви Юлиян Попов
По отношение на териториалните планове, той посочи, че хората няма да бъдат излъгани
Трябва да въведем системата "замърсителят плаща", която не е въведена в България
Ще има текущ анализ
Според него реакцията от страна на правителството вчера е била адекватна
Алексей Петров не е участвал при съставянето на правителството, заяви Юлиян Попов
Стана ясно как Москва ни атакува след инцидента с язовир "Нова Каховка"
Екоминистърът Юлиян Попов с интересна идея
Според него няма основание да се смята, че телата на намерените крави са дошли от Украйна
София. Започна националната кампанията "Бъди отговорен. e-рециклирай" в страната. Тя бе официално открита в София, от министърът на околната среда и...
София. Национална гражданска коалиция „Природата за хората и регионите" поискаха днес министърът на околната среда и водите Юлиян Попов да отмени за с...