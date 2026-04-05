Кремъл категорично отхвърли изплувалите слухове за евентуална отмяна на Парада на победата на Червения площад в москва, като подчерта, че подготовката за едно от най-важните събития в Русия продължава без промяна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви ясно: „Подготвяме се за честването на Деня на победата“, с което сложи край на спекулациите, че тазгодишният парад може да бъде отменен. Думите му бяха разпространени чрез Телеграм канала „Кървавата барыня“ на Ксения Собчак и цитирани от gazeta.ru.

Изявлението идва на фона на засилени слухове и напрежение около сигурността на събитието, което традиционно събира военен елит, държавно ръководство и международни гости в сърцето на Москва. Въпреки това Кремъл демонстрира увереност, че честванията ще се проведат по план.

От руската страна вече потвърдиха, че се очаква участие на представители на „приятелски държави“, като пълният списък с гости ще бъде обявен допълнително след окончателни потвърждения. Помощникът на президента Юрий Ушаков съобщи, че интерес от страна на чуждестранни политици вече има, а Москва е готова да ги приеме.

Подготовката за събитието е в напреднал етап, като генералната репетиция на Парада на победата е насрочена за 7 май. Това традиционно е ключов момент, който показва мащаба и организацията на предстоящото честване.

Кремъл коментира и въпроса за евентуално участие на Доналд Тръмп, но към момента няма официално потвърждение за подобна покана. Въпреки това вниманието към парада остава високо, а Москва ясно показва, че няма намерение да отстъпва от символиката и значението на 9 май.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com