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Светът скърби с #PrayForTurkey

Светът скърби с #PrayForTurkey

Поредният кървав терористичен акт в Турция потресе света. Трите самоубийствени взрива на летище "Ататюрк" отнеха над 30 живота късно снощи, а около 15...

29 юни | 8:32
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