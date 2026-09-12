Ататюрк, Хичкок, Агата Кристи и Грета Гарбо са обожавали лукса му
Той е първият в Истанбул с електричество и течаща топла вода извън османските дворци
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Той е първият в Истанбул с електричество и течаща топла вода извън османските дворци
Тържествени церемонии в цялата страна
Тя е водена от председателя на ДПС Мустафа Карадайъ
Радион Попов, бивш външен зам.-министър и военен аташе в Сирия, Египет и Испания Трите успешни преврата с участието на военните в историята на Турция...
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова турските граждани да излязат на улицата и да защитят демокрацията. В интервю за Си Ен Ен Тюрк чрез уе...
Двама души от киргизка националност са арестувани късно в неделя по подозрение в съпричастие с атентата на летището в Истанбул на 28 юни. Тогава загин...
Турските власти задържаха още трима души в хода на разследването на атентата на летище „Ататюрк" на Истанбул, предаде БГНЕС. Арестите са били извършен...
Турските власти са арестували още 11 чужди граждани във връзка с атентата на летище "Ататюрк". Hurriyet Daily съобщава, че задържаните са членове на "...
Още един ранен при стрелбата и взривовете на летище "Ататюрк" е починал тази нощ от нараняванията си. Така броят на загиналите при жестокото нападение...
Ахмед Чатаев - издирван за атентатите на турското летище "Ататюрк", е бил арестуван преди години у нас. Той е имал статут на политически бежанец и се...
Разследващите власти в Турция с нови подробности за жестокия атентат, който окървави третото по големина летище в Европа. Камикадзетата от "Ататюрк" с...
И папа Франциск се обяви срещу "бруталната терористична атака" на истанбулското летище. В обедната молитва от прозореца си Франциск обяви, че се мол...
Официално обявеният брой на загиналите на турското летище "Ататюрк" се увеличи. Трагедията в южната ни съседка се разраства - вече 41 са имената на по...
Турските власти съобщиха, че 13 от загиналите на летище "Ататюрк" са чужди граждани. Останалите 23 жертви на кървавия ужас са турски граждани. По нац...
Разследващите в Турция са идентифицирали телата на 27 от загиналите, които предимно са турски граждани. Както "Стандарт" вече писа, предполага се, че...
Анализатори дават ново обяснение за вероятната причина, предизвикала камикадзета да нападнат турското летище "Ататюрк". По-рано днес се появи версия о...
Атентатът на истанбулското летище е насочен срещу опитите на турските власти да подобрят отношенията си с Русия и Израел, заяви днес в профила си във...
Президентът Росен Плевнелиев изпрати съболезнователно писмо до президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган по повод атентата на международното летище "А...
Един украински гражданин и пътник с иранско гражданство са сред убитите при жестокия атентат на турското летище "Ататюрк". Ройтерс се позовава на турс...
Поредният кървав терористичен акт в Турция потресе света. Трите самоубийствени взрива на летище "Ататюрк" отнеха над 30 живота късно снощи, а около 15...