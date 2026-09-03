Скандал с нашенка в Истанбул. Арестуват я

Българска гражданка е била задържана от турските власти след конфликт в магазин за златни накити в квартал Фатих в Истанбул. Новината е потвърдена от източници в турското министерство на вътрешните работи.

Инцидентът е станал днес в следобедните часове, когато жената влязла в магазин за бижута и поискала да разгледа няколко златни изделия. Между нея и продавачката възникнал спор относно цената на избран накит.

Ситуацията бързо ескалирала. По време на разправията българката нападнала продавачката, след което се опитала да напусне обекта. Служители от съседни магазини подали сигнал до полицията.

На място пристигнали екипи на истанбулската полиция, които задържали жената в близост до магазина. Пострадалата продавачка била прегледана от медицински екип.

Разследването трябва да установи какво точно е довело до конфликта и дали спорът за цената на златното изделие е бил единствената причина за нападението.

Българската гражданка е отведена в полицейско управление за разпит. Предстои турските власти да преценят дали ще бъдат повдигнати обвинения.