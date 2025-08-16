Азис с шоу с кухнята. Уникална рецепта за пълнени чушки /ВИДЕО/

Няма спор - застане ли Азис пред публика, шоуто е гарантирано. Независимо дали става дума за грандиозна сцена или просто за... кухнята

Мега звездата на родния поп-фолк накара цяла България да се облизва, след като й показа как прави пълнени чушки и сподели рецептата за апетитната гозба. Пусна специално видео в Инстаграм. А Емануела, която бе до него лакомо си поиска две чушки - червена и зелена.

Рецептата на Азис за пълнени чушки

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:

2 шепи ориз;

1 кг кайма;

1 глава лук;

1 връзка зелен лук;

Червен лют пипер;

Черен пипер;

Чубрица;

Половин консерва домати

ЗА СОСА:

3 жълтъка;

150 г прясно мляко;

3 с. л. брашно;

1 с. л. разтопено масло

