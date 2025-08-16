Азис с шоу с кухнята. Уникална рецепта за пълнени чушки /ВИДЕО/

Няма спор - застане ли Азис пред публика, шоуто е гарантирано. Независимо дали става дума за грандиозна сцена или просто за... кухнята
Мега звездата на родния поп-фолк накара цяла България да се облизва, след като й показа как прави пълнени чушки и сподели рецептата за апетитната гозба. Пусна специално видео в Инстаграм. А Емануела, която бе до него лакомо си поиска две чушки - червена и зелена.
Рецептата на Азис за пълнени чушки
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:
2 шепи ориз;
1 кг кайма;
1 глава лук;
1 връзка зелен лук;
Червен лют пипер;
Черен пипер;
Чубрица;
Половин консерва домати
ЗА СОСА:
3 жълтъка;
150 г прясно мляко;
3 с. л. брашно;
1 с. л. разтопено масло
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com