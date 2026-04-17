Неочакван обрат с Ружа Игнатова!

Жертвите на пирамидата на Ружа Игнатова OneCoin вече могат да си потърсят парите! Министерството на правосъдието на САЩ започна процес по приемане на искове за обезщетение.

По груби сметки със схемата си Криптокралицата е заграбила над 4 млрд. долара от инвеститори, преди OneCoin да се срине.

Министерството на правосъдието зад океана обяви, че над 40 милиона долара конфискувани активи са на разположение за разпределение на всеки, който е закупил от криптовалутата между 2014 и 2019 г. и е регистрирал нетна загуба. Джей Клейтън, прокурорът на САЩ за Манхатън, заяви, че процесът на обезщетение представлява "важна стъпка към връщане на средствата на пострадалите".

OneCoin е основана от Ружа Игнатова и Карл Себастиан Грийнууд в България и започва да функционира в Съединените щати около 2015 г. Проектът е предлаган на пазара с обявена цел да надмине Bitcoin и за кратко се издига до втората по големина криптовалута по пазарна капитализация. Схемата се разпада, след като потребителите откриват, че компанията е поддържала собствена база данни, вместо да използва блокчейн, и не е имала процес на добив, което е ограничавало способността й да пуска и разпространява койни.

След като става ясно, че OneCoin няма никаква стойност, властите в множество страни започват разследвания. Криминалистите наричат аферата "най-голямата измама в историята".

Министерството на правосъдието на САЩ изчислява, че схемата е откраднала над 4 милиарда долара от приблизително 3,5 милиона жертви между 2014 г. и края на 2016 г. Някои независими оценки определят общите загуби в световен мащаб на 19 милиарда долара. Преди колапса централните банки в Латвия, Швеция и Норвегия предупредиха инвеститорите, че проектът носи белезите на Понци схема.

Прокурор Клейтън сега уверява, че службата ще продължи да работи за изземване на престъпни приходи и връщане на средства на жертвите.

Грийнууд, гражданин на Обединеното кралство и Швеция, е арестуван в Тайланд през юли 2018 г. Той се призна за виновен за измама с електронни пари и пране на пари и получи 20 г. затвор през септември 2023 г.

Издирвана по цял свят е Ружа Игнатова. През юни 2024 г. Министерството на правосъдието на САЩ предложи нова награда от 5 милиона долара за изчезналата Криптокралица. Следите й се губят след полет от София до Атина на 25 октомври 2017 г.

Според някои информации Ружа се е замесила с големи босове, които са я елиминирали на яхта в Йонийско море и са я хвърлили за храна на рибите.

Други смятат, че Криптокралицата още е жива и се крие добре в далечна държава с променена външност и под чуждо име.





