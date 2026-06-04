Рекорд по пиянство! Стар познат на полицията шокира наш град

Перничанин, шофирал автомобил с рекордните 3,46 промила алкохол в издишания въздух, е задържан за срок до 24 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Вчера малко преди 19:00 ч. бил подаден сигнал за пътнотранспортно произшествие на пътя в село Големо Бучино. Пристигналите на място полицаи установили, че произшествието е без пострадали. При изпробване на водача на лек автомобил „Санг Йонг Корандо“ за употреба на алкохол са отчетени 3,46 промила.

Мъжът, който е познат на органите на реда и с други подобни случаи, е дал кръвна проба за химичен анализ и е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Образувано е бързо производство и работата продължава.





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