„Къде е мама?“: Разтърсващи думи белязаха делото за загиналата Христина

Повече от два часа продължи първото разпоредително заседание по делото за трагичния инцидент с АТВ в Слънчев бряг, при който загина 35-годишната Христина, а няколко деца пострадаха.

Подсъдим по делото е 19-годишният Никола Бургазлиев, който е обвинен за причиняване на смъртта на жената, както и за тежката телесна повреда на 4-годишния ѝ син Мартин. При инцидента, станал на 14 август миналата година, пострадаха и още две деца.

Още преди началотоЗа децата ми е най-много мъчно. Майката е нещо специално. Марти гледа снимката ѝ и пита: „Къде е мама, защо не идва при нас?“. Как да му кажеш къде е?“, каза майката на загиналата жена.

От страна на семейството заявиха, че очакват делото да не бъде протакано и съдебният процес да приключи в разумни срокове.

„Очакваме ритмичен процес, в който доказателствата да бъдат потвърдени и делото да върви бързо към своя край“, заяви адвокатът на близките.

По време на заседанието се стигна до емоционален момент, когато Никола Бургазлиев за първи път се обърна директно към близките на Христина и към малкия Мартин.

Според присъстващи в залата той е поискал прошка и е заявил, че никога не е искал да нарани нито жената, нито детето.

Бургазлиев е обещал още, че ако бъде освободен от ареста, ще работи и ще дарява изкараните средства за лечението на момчето.

Защитата на подсъдимия поиска по-лека мярка за неотклонение след близо 10 месеца задържане под стража. Адвокатите му настояха и за прекратяване на съдебното производство с аргумента, че в досъдебната фаза са били допуснати съществени процесуални нарушения.

Очаква се съдът да се произнесе по направените искания и да стане ясно дали делото ще продължи по същество.

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