Японците измислиха дума за времето, когато е 40 градуса

Япония представи ново име за дните, в които температурата достига 40°C (104°F) или повече, след като миналата година страната преживя най-горещото лято в историята си.

Терминът – кокушоби – е превеждан като „жестоко горещ“, „брутално горещ“ или „силно горещ“ ден от японските и международните медии.

Името се очертава като най-популярно в национално онлайн проучване, като „супер изключително горещ ден“ е на второ място.

Екстремните метеорологични явления като горещите вълни стават все по-чести и по-интензивни по света, подхранвани от човешки дейности, като например изгарянето на изкопаеми горива.

Описанието, представено от Японската метеорологична агенция (JMA) в петък, използва коку - което означава суров или жесток - за да опише жегата, съобщи вестник „Japan Times“.

Проучването е проведено през февруари и март и е получило приблизително 478 000 отговора, в които хората са избрали предпочитания от тях термин измежду 13 варианта, за да опишат най-горещия ден.

Япония вече има условия за дни с температури над 25°C, 30°C и 35°C. Новата дума за още по-горещо време идва след рекордно високата температура, която удари Япония миналата година.

Лятото на 2025 г. беше най-горещото, откакто започнаха да се водят записи през 1898 г. - със средни температури в цялата страна с 2,36°C над средните.

Температурите достигнаха над 40°C в девет дни между юни и август, с нов национален пик от 41,8°C в град Исесаки.

Кумулативният брой изключително горещи дни също надмина предишния рекорд, поставен през 2024 г.

Например, Токио е регистрирал 25 дни с температура над 35°C, в сравнение със средно само 4,5 дни. Киото е регистрирал 52 дни над същата температура, в сравнение със средно 18,5 дни.

Това лято JMA прогнозира голяма вероятност за температури над нормалните в Япония от юни до август.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com