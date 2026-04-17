Принц Хари каза какво е убило майка му

Меган Маркъл и принц Хари завършиха третия ден от пътуването си до Австралия, където бяха част от редица благотворителни събития. Хари произнесе няколко речи и сподели трогателни моменти от своето собствено психично здраве и преживяванията си, свързани с мъката по загубата на майка му, принцеса Даяна.

Докато говореше пред публиката в 19-минутно обръщение, 41-годишният Хари каза, че се е чувствал „изгубен, предаден или напълно безсилен“ през живота си, докато 44-годишната му съпруга Меган наблюдаваше.

Херцогът каза на публиката, че „в момента по света има много неща, които ни карат да се чувстваме тревожни, стресирани, безпомощни, безсилни и напълно претоварени“, съобщи PA Media.

„Когато бях поканен да говоря на тази среща на върха, не бях сигурен дали се очаква да говоря като някой, който въпреки всичко е в добра форма. Или като някой, който, независимо как може да изглежда, всъщност не е в добра форма“, продължи Хари. „Но бях поразен от нещо съвсем просто - че макар преживяванията ми да са необичайни, чувствата, които идват с тях, не са.“

След това Хари коментира преживяванията си с мъката от загубата на майка си принцеса Даяна, която почина след автомобилна катастрофа в Париж през август 1997 г.

В дискусия Хари каза, че след като майка му „почина точно преди 13-ия ми рожден ден“, той се почувствал отчужден от кралската си съдба, докато се бореше със смъртта и скръбта.

„Бях от сорта на: „Не искам тази работа. Не искам тази кралска роля - където и да отива това, не ми харесва. Това уби майка ми и аз бях много против и си заравях главата в пясъка години наред. В крайна сметка осъзнах, е, чакай малко, ако имаше някой друг на тази позиция, как би се възползвал максимално от тази платформа, тази способност и ресурсите, които идват с нея, за да промени света? И също така, какво би искала майка ми да направя? И това наистина промени собствената ми перспектива“, добави той.

Херцогът каза още, че това да стане съпруг и баща – той и Меган са родители на принц Арчи, на 6 години, и принцеса Лилибет, на 4 години – е фокусирало неговото светоусещане и че намирането на истинска цел е стабилизиращо.

„Когато един родител е претоварен, децата го усещат. Когато някой е подкрепен, семействата го усещат. За мен една от най-големите промени дойде, когато осъзнах, че молбата за помощ не е слабост. Това е по-скоро форма на сила", каза още принц Хари.

