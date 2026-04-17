Нова мода: Туристи планират пътешествията според звездите

Астрокартографията, клон на астрологията, който картографира рождената ви карта върху земното кълбо, се превръща в неочакван инструмент за планиране на пътувания за хора, търсещи пътешествия със смисъл, късмет, любов или обновление, съобщава BBC.

Разработена през 70-те години на миналия век и дълго време смятана за нишова, тази уникална картографска система наскоро намери своето място в културата на пътуванията. Данните от Google Trends показват, че интересът към астрокартографията се е увеличил рязко през последната година. През 2025 г. круизната линия Royal Caribbean е наела професионален астрокартограф, който да помага на клиентите да избират маршрути. През януари Lonely Planet пусна колода таро с тема за пътувания, насочена към читатели, търсещи по-целенасочени пътувания.

Нищо от това не прави астрокартографията наука. Но за все по-голям брой пътешественици това е без значение. Според психотерапевта Джоана Уилямс, скорошната привлекателност на астрокартографията има смисъл в един свят, който се усеща все по-безумен и претоварен. „В настоящата макро- и микросреда, където виждаме хаос, несигурност и непоследователност, можем да загубим надежда в чувството за „безопасен ред“ или структура около нас“, казва тя. „Затова търсим начини, по които можем да осмислим света, собствения си живот и траектория.“

Тя добавя, че това може да бъде особено съблазнително, когато става въпрос за пътуване. „Хората се чувстват разочаровани от количеството отговорност, което носят. Има толкова много хотели, дестинации, полети. Хората се уморяват да трябва да решават нещата, затова си мислят: „Бих искал да ми кажат: „Не се притеснявайте, ето нещо, което има структура и може да ви помогне да дадете насоки“.“

На пръв поглед астрокартографската карта изглежда малко като спирографски модел, надраскан върху сателитен изглед на Земята. Макар теорията зад нея да е сложна, привлекателността ѝ за пътуване е сравнително проста: привържениците използват тези линии, за да изберат места, които отговарят на това, което искат от пътуването.

„Обичам да описвам астрокартографските карти като карти на съкровищата на света“, казва Уудс. „Когато отидете на вашите линии, когато пътувате там, дори като се свържете с хора, които живеят на тези места, вие активирате тема, енергия или събитие в живота си.“

Смята се, че някои планетарни линии са по-подходящи за определени видове пътувания от други. Уудс отбелязва, че линиите на Юпитер се свързват с обвързаност и простор, което ги прави привлекателни за семейни пътувания или почивки на няколко поколения. Марс е свързан със смелост, действие и амбиция, така че дестинациите в близост до тези линии може да се харесат на пътешественици, търсещи приключения. Венера, от друга страна, се свързва с удоволствие, красота и женственост, което я прави популярен избор за романтични бягства и пътувания за момичета. Колкото и колеблива да е логиката, за вярващите това може да накара астрокартографията да се усеща по-малко като абстрактен символизъм и по-скоро като инструмент за планиране на пътувания.

