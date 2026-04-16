Без подаръци за Коледа: Лапландия става военен център на НАТО

Финландската Лапландия, известна като дом на Дядо Коледа, постепенно се превръща в ключова зона за военна подготовка на НАТО в арктически условия. Това заяви руският посланик във Финландия Павел Кузнецов в интервю, като подчерта, че развитието буди притеснения сред част от местното население.

По думите му регионът се използва все по-активно за тренировки на съюзнически сили, насочени към действия в екстремни климатични условия. Според Москва тази тенденция е част от по-широко разширяване на военната инфраструктура на НАТО в Северна Европа.

Финландия се присъедини към Алианса през април 2023 г., след десетилетия на военен неутралитет. Решението беше ускорено от войната в Украйна и променената среда за сигурност в региона. Междувременно САЩ настояват страните членки да увеличат военните си разходи, като на срещата на върха в Хага през 2025 г. беше договорена цел от 5% от БВП до 2035 г, съобщава "Блиц".

От руското външно министерство заявиха, че с присъединяването си към НАТО Финландия е загубила ролята си на балансиран посредник в международните отношения. Според Москва, сътрудничеството между двете страни е силно ограничено, а антируските настроения се засилват.

В същото време финландските власти подчертават, че разширяването на военното присъствие има отбранителен характер. През февруари 2026 г. министърът на отбраната Анти Хаканен обяви създаването на многонационален команден център на НАТО в Рованиеми – столицата на Лапландия.

Центърът ще бъде разположен близо до Северния полярен кръг и ще координира дейността на Предните сухопътни сили на Алианса. Очаква се в него да служат военнослужещи от няколко съюзнически държави, като основната цел е повишаване на оперативната съвместимост и готовността за реакция в Арктика.

Командването на силите ще бъде поверено на Швеция, а участие ще вземат още Дания, Норвегия, Исландия, Великобритания и Франция. При необходимост присъствието може да бъде увеличено до ниво бригада от 3000 до 5000 военнослужещи.

Освен това Финландия вече разполага и със сухопътно подкомандване на НАТО за Северна Европа в град Микели, разположен близо до руската граница.

Развитието на военната инфраструктура в северните райони показва нарастващото стратегическо значение на Арктика, където се пресичат интересите на големите сили и се засилва конкуренцията за влияние.

