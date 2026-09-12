Без подаръци за Коледа: Лапландия става военен център на НАТО
Очаква се в него да служат военнослужещи от няколко съюзнически държави
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Очаква се в него да служат военнослужещи от няколко съюзнически държави
В Германия учениците ще учат онлайн
Много съм щастлив, че имам време за семейството си на Коледа, каза той
Радиоводещ пръв обявява Корватунтури за дом на най-любимия старец
Снощи той тръгна със своята шейна от Лапландия, за да разнесе подаръци на деца по света
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В Лапландия, както в цяла Финландия, ще ви гостят със сьомга, приготвена по най-различни начини, и с пай с горски плодове. За Коледа пък ще ви напра...
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