Кая Калас скърцна към Иран за протока

Иран трябва да се откаже от всякакви планове да налага такси за преминаване през Ормузкия проток и да остави транзита свободен за всички, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс.

"Съгласно международното право транзитът през водни пътища като Ормузкия проток трябва да остане свободен и безплатен“, написа Калас в социалната мрежа "Екс". "Всяка схема за заплащане на преминаването ще създаде опасен прецедент за международните морски маршрути. Иран трябва да се откаже от всякакви планове за налагане на транзитни такси", добави тя.

Калас посочи, че Европа ще започне да играе ключова роля във възстановяването на свободния енергиен и търговски поток, след като бъде постигнат мир в региона.

Междувременно в председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви в "Екс", че ЕС може да помогне чрез споделяне на сателитни данни и чрез подсилване на своята военноморска мисия "Аспидес", която в момента действа в Червено море.

