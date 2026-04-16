Паника в НОВА! Кой сменя Гала

В кухнята на Нова телевизия от дни гърми само една новина и тя е, че след рекордните 26 години на екран и то ежедневно, лицето на медията – Гала, се оттегля от ефир.

Гала, която в момента е в очакване на второто си внуче, се чувствала изчерпана и уморена от тези две десетилетия и половина пред камерите... и искала да промени живота си, да има повече спокойствие и свобода. Особено важно било за нея да е до щерка си Мари Будева и да й помага в грижите за децата, но искала и да пътува по света със Стефан Николов. Неща, които често няма как да прави, заради заетостта си в „На кафе“, пише Клюки.бг.

Най-големият взрив обаче е името на предполагаемата заместничка на Гала и тя е... Венета Райкова.

Да, от медията умували дали да спрат „На кафе“ изцяло, или просто да подменят екипа му като скандализират с новата водеща в лицето на Венета. За всички е добре да има женско-клюкарско предаване в този часови пояс, така че свалянето на самото шоу не е на дневен ред.

От друга страна Райкова ще опита всичко, за да вдигне рейтинга на „На кафе“ до тавана – едно, за да се докаже и друго, за да натрие носовете на омразните си бивши шефове и колеги от „Преди обед“, които я уволниха едва на втория месец преди година...

