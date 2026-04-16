Мая Нешкова разкри през сълзи за внезапната кончина на Икономов

"Издъхна за секунди в ръцете ми", разкри през сълзи пред „Телеграф“ обичаната певица Мая Нешкова за съпруга си – големия композитор Кирил Икономов.

"Снощи внезапно си отиде моето момче - Маестро Кирил Икономов - Моето всичко..." - така звездата обяви тъжната вест в социалните мрежи. Тя завари част от музикалната гилдия на опелото на първата дама на българската естрада Маргрет Николова. "Отиде си моята „Халосия“... Господ няма ли милост" – изплака примата Йорданка Христова.

Мая Нешкова разкри, че маестрото си е счупил крака навръх Великден при битов инцидент в дома. Заради това се наложило да отложат планираното гостуване при Гала в „На кафе“ по NOVA. Докторите от „Пирогов“ поставили на пострадалия крайник специален ботуш и зарастването на счупването вървяло добре и нямало нужда от операция.

На Светъл четвъртък през целия ден Икономов работил в домашното си студио в отлично настроение. Завършвал новия албум на Мая Нешкова, с който планирали турне из страната и голям концерт през есента в НДК. После цялото семейство вечеряло заедно и преди да си легне, на музиканта му станало лошо. Извикали линейка, която дошла след 40 минути, но вече било късно – душата му вече била излетяла.

