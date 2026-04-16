Коща към Русия: Спрете да убивате мирни граждани!

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща осъди последните смъртоносни руски удари в Украйна, призовавайки Москва да спре да сее умишлено терор сред цивилните, предаде Франс прес, като цитира негов пост в Екс.

"Снощи Русия предприе нова жестока атака срещу мирни граждани в Украйна", заяви той, предаде БТА.

"Военната агресия, извършена от Русия срещу Украйна, се провали, и затова тя избира да тероризира умишлено мирни граждани", добави той.

Освен това Коща обвини руските сили, че са нанесли целенасочени удари срещу спасителните служби, отбелязва ДПА.

"Руските въоръжени сили умишлено нанесоха повторни удари по украинските служби за спешна помощ, точно когато екипите за спешна помощ пристигаха, за да спасяват човешки животи", написа в Екс председателят на Европейския съвет. Той добави, че ЕС ще продължи да засилва натиска върху Русия и да подкрепя Украйна.

В Брюксел се хранят големи надежди, че нов пакет от санкции срещу Москва и заем от 90 милиарда евро за Украйна най-накрая ще могат да бъдат приложени, в момент, когато унгарският премиер Виктор Орбан се готви да напусне поста си след поражението на изборите.

Според украинските власти, най-малко 16 души са били убити тази нощ в Украйна при руските удари, включително девет в Одеса, четирима в столицата Киев и три в Днепропетровска област.

Руското Министерство на отбраната заяви, че масираните удари тази нощ са били насочени срещу обекти за производство на крилати ракети и дронове, както и енергийни съоръжения, снабдяващи въоръжените сили на Киев, предаде Ройтерс.

Москва добави, че нападението е било извършено в отговор на украински удари по цивилни обекти в Русия. При голяма украинска нощна атака с дронове срещу руското черноморско пристанище Туапсе са загинали двама души, сред които 14-годишно момиче, а други седем са били ранени и е предизвикан голям пожар, съобщиха по-рано руски медии и официални представители.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.



