Иран взе да съска, сипе заплахи

Ирански военен съветник заплаши, че Техеран може да потопи американски кораби в Ормузкия проток по време на продължаващата блокада на иранските пристанища.

Мохсен Резаи, бивш главнокомандващ на Корпуса на гвардейците на ислямската революция на Иран, заяви в сряда по държавната телевизия, че президентът Доналд Тръмп иска да бъде „полицията“ на ключовия воден път, според АФП.

„Това наистина ли е ваша работа? Това ли е работа на мощна армия като американската?“, казал е Резаи. „Тези ваши кораби ще бъдат потопени от нашите ракети и ние можем да ги унищожим.“

Резаи също отбеляза, че би било „чудесно“, ако американските сили започнат сухопътна инвазия в Иран, твърдейки, че Техеран „ще вземе хиляди заложници и за всеки заложник ще получим по един милиард долара“, се казва в изявлението.

Централното командване на САЩ обяви в сряда, че „десет кораба вече са обърнати и нито един кораб не е пробила блокадата от началото на американската блокада в понеделник“.

„След като въведоха блокадата на корабите, влизащи и напускащи иранските пристанища, американските сили спряха икономическата търговия, влизаща и излизаща от Иран по море“, се добавя в съобщението.

Централното командване на САЩ публикува днес нова снимка, показваща морски пехотинци, провеждащи „тренировка с подемници на живо“ на пилотската палуба на USS Tripoli, един от американските кораби, действащи в Близкия изток в подкрепа на операция „Епична ярост“, съобщава "Фокс нюз".

„Триполи и неговите 3500 моряци и морски пехотинци изпълняват мисията си да блокират кораби, влизащи и напускащи иранските пристанища“, заяви Централното командване. Американските моряци, морски пехотинци и летци остават на позиции и са готови да действат срещу всеки кораб, който се опитва да наруши блокадата“, се казва още в съобщението.

