НИМХ с предупреждение за тази част от страната в четвъртък

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за четвъртък – 16 април, който тази година съвпада със Светли четвъртък след Великден, времето в България ще бъде предимно слънчево и приятно пролетно. Очакват се температури до 21 градуса, но в южните райони и Югозападна България ще има увеличена облачност и на места слаби превалявания.

През нощта срещу четвъртък облачността ще бъде разкъсана, а вятърът – слаб от изток-югоизток. Минималните температури ще са между 3° и 8°, като в София се очакват около 5°.

През деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над южните райони, като на места в Югозападна България се очакват слаби валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, а в столицата – около 19°.

Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Температурите ще достигнат около 13° на 1200 метра и около 5° на 2000 метра.

По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността над южното крайбрежие. Вятърът ще бъде умерен от североизток.

Максималните температури ще са между 13° и 14°, а морската вода ще е около 11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

