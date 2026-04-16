Астрологична прогноза за изборите: Съдбоносни промени, тъмни тайни излизат наяве

Астрологът Ники Момчева споделя астрологичната прогноза за периода около изборите - от 19.04 до 22.04.

Според астроложката датата 19.04 изобщо не е случайна! Тя споделя, че по това време имаме изключително интересна енергия в небето - струпване на енергията на зодиакалния знак Овен, което означава много силна енергия за ново начало и съдбовна промяна.

"Изборите, които ще се случат на 19.04 се падат в неделя - деня на слънцето, на раждането, на блясъка на новото. Това говори за приключване на един цикъл и ново начало. Имаме много символична и силно заредена енергия", казва Ники Момчева пред Ladyzone.

"Имаме доста интересни астрологични аспекти на самия ден, които определено ще въздействат на събитията. А на 17 април - петък - деня на Венера, е новолунието, което ще бъде първото новолуние за новата астрологична година. То е свързано с импулса на живота, с първата крачка, с това да започваме отначало. Три дни преди новолунието и три дни след него се усеща силно влияние, което ще се отрази точно на деня на изборите и ще задвижи енергията. В Астрологията е известно, че точно тази "овенска енергия" в небето задава нулирането на стария цикъл и ни дава нова посока, така че 19 април е наистина много специален. Важно е да започнем да избираме осъзнато и да решим какъв живот искаме да градим", пояснява астроложката.

На самия 19.04 имаме освен новото начало с новолунието и Марс, който е съвпад със Сатурн - планетата на кармата. Това влияе на събитията, може да разпали доста тъмни, драматични желания и ситуации, но пък дава търпение да изпълним по-сложните задачи. Този астрологичен аспект дава възможност за упорита работа и успешно изпълнение на целите.

"Изборите ще бъдат повлияни от действия, които ще дадат резултати във времето, но е напълно възможно доста неща да избухнат - неща, които са се усещали като ограничения и забрана. Те могат да ескалират в този период. Освен че имаме тенденция за негодувание, ако тази енергия се канализира добре в работа и проекти, дава шанс за много позитивни резултати. Трудности ще има, но ние ще трябва да поемем инициативата в този момент и да изчистим пътя напред. Овен е знак, който е свързан с мъжката първична енергия и може да се прояви като импулсивни действия или да изкара тъмни тайни наяве. Изискват се промяна и движение. Да съумеем да проявим правилно тази "деструктивна енергия". Важно е да се поемат рискове и да се задвижат конструктивно и креативно нещата", споделя още Ники Момчева.

Според астроложката в периода от 19.04 до 22.04, след изборите, нещата ще бъдат изключително важни и ключови, и ще има по-голяма яснота. След 22.04 имаме много рядка конфигурация в небето, която ускорява събитията и ни очакват много интересни събития. Действието прави своя сблъсък с последствията и думите с отговорността! Присъствието на Сатурн тук прави тази огнена енергия плътна и много ментална. Променят се начина на говорене и мислене, а действието става изпитание. Това са дни, които изискват разбиране за отговорността и последствията от избора. Цялата тази енергия показва, че хората ще търсят ментално откровение, отваряне към истината и дали всъщност говоренето и кампаниите отговарят на реалните действия.

Юпитер с Уран - напрегнат аспект - води до експанзия, разширение, късмет, нови възможности. Юпитер ни учи как да растем извън зоната си на комфоркт, затова и ще трябва да се правят разумни избори!

Освен всички тези аспекти, има и още нещо много важно - Сатурн е планетата на кармата, което добавя усещането за съдбоносност. Времето за промяна е дошло и всичко, което се случва в този период, не е случайно! До 2028 г. ни очаква едно ново начало и се надявам всички ние в България да променим начина си на мислене и да се отворим към промяната и по-добрите резултати. Да дадем път на новото и в живота ни, и по време на изборите, които сега определят цялостно общественото положение и посоката, в която ще върви развитието на държавата!", категорична е астроложката Ники Момчева

