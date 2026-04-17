Тръмп забрани атаки срещу Ливан. Казал нещо важно и на НАТО

Доналд Тръмп каза днес, че Израел повече няма да бомбардира Ливан, предаде Ройтерс.

"Израел повече няма да бомбардира Ливан. САЩ им забраняват. Стига значи стига", заяви Тръмп.

Американският държавен глава уточни, че потенциална сделка на САЩ с Иран няма да зависи от това, което се случва с Ливан.

Евентуална сделка между САЩ и Иран за иранската ядрена програма няма да включва пари, каза още Тръмп. Това изказване на президента е свързано с по-ранна информация на американската медия "Аксиос", че САЩ планират да размразят 20 милиарда долара ирански средства в замяна на обогатения уран на Иран.

Тръмп каза още, че е получил обаждане от НАТО с въпрос дали САЩ имат нужда от помощ след отварянето на Ормузкия проток, но че им е казал да стоят настрана.

