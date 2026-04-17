Венета Райкова сяда в стола на Гала в "На кафе"?

Столът на Гала в "На кафе" след повече от четвърт век на екран може да остане празен, пише "Блиц".

Според информации, които циркулират в телевизионните среди, есента може да донесе най-голямата промяна в историята на предаването.

Говори се за рокади сред панелистите, промени в екипа зад кадър, съкращения и нова концепция за формата.

Най-коментираният сценарий обаче е възможно оттегляне на самата Гала.

До този момент подобни слухове се появяваха почти всяка година, но рядко се стигаше до реални промени. Сега обаче напрежението около предаването изглежда по-сериозно.

В този контекст все по-често се появява името на Венета Райкова, която има сериозен телевизионен опит и дълго време беше едно от най-разпознаваемите лица в сутрешния и лайфстайл ефир. В последните месеци Райкова беше свързвана с различни телевизионни проекти, включително и с промени в "Преди обед". След шумното ѝ участие там и последвалото оттегляне, името ѝ продължава да стои сред най-коментираните в телевизионните среди.

Според слуховете именно по-острият, по-провокативен и по-жълт стил на Райкова може да бъде търсен като опит за освежаване на формата.









Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com