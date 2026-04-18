Изумителна новина за шофьорските книжки. Обяснява ада на пътя

40% от практическите изпити за шофьорска книжка се вземат чрез подкуп. Това заяви за „Телеграф“ председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България Красимир Георгиев на фона на тревожен доклад на Института по пътна безопасност, който алармира за устойчива и адаптивна корупционна система при изпитите за шофьорска книжка.

Анализът на официални данни показва ясно изразен феномен на т.нар. „изпитен туризъм“ – концентрация на кандидати в определени региони с аномално висока успеваемост. Според доклада най-високи нива на риск се наблюдават в Перник, Кюстендил и Враца, като статистиката сочи значими разминавания в стандартите на оценяване. Информацията сочи голямо разминаване в успеваемостта от първи изпит по кормуване между областите, като в три от тях: Перник – 85.76%, Кюстендил – 80.98%, и Враца – 86.8%, тя силно се различава от тази в София – 76.15%.

Според доклада разлика до 10% спрямо столицата се отчита като сериозен индикатор за различен стандарт на изпитването. Според доклада се открива и сериозна разлика между успеваемостта на теоретичните и практически изпити. В София резултатите са теория 71.73% - практика 76.15%, докато в Перник разликата е много по-голяма: теория 67.12% - практика 85.76%. Данните сочат и несъразмерно голям брой кандидат-водачи спрямо населението в Перник и Враца, предполагащ външен поток, основно от София.

„Данните потвърждават нашите наблюдения, че около 40% от изпитите се вземат чрез една или друга форма на корупция. Ако махнем купените книжки, успеваемостта на изпитите от първи път ще се свие до 40-50%“, коментира Георгиев. Според него огромната успеваемост в област Враца е индикатор за това, че там корупцията сред изпитващите от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (широко позната като ДАИ) е най-висока.

Признак за корупция е и обърнатата успеваемост на теоретични и практически изпити. „Нормалното е на теория кандидатите да се справят много по-добре, отколкото на практика. Едно е да заучиш теоретични положения, а съвсем друго да ги прилагаш на практика. Настоящите цифри показват само едно – че на изпитите по теория каналите за корупция са затворени и там получаваме реални резултати. Оценява компютър. Докато при кормуването субективният фактор е налице и там успеваемостта нелогично скача“, обясни още Георгиев. Притокът на кандидат-водачи към малки градове пък той обясни с вратичка в закона, която е оставена там с умисъл, за да върви корупцията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com