България се прости с Кирил Икономов. Лили с разтърсващи думи

България се прости днес с големия композитор Кирил Икономов. Близки, приятели, колеги и почитатели изпратиха Кирил Икономов в последния му земен път. Стотици скърбящи се събраха в църквата "Света София" за поклонението пред композитора, създал безброй вечни хитове, който почина на 16 април по-малко от месец преди да навърши 72 години. Сред тях фотографът на агенция "Булфото" улови попзвездата Веселин Маринов, актрисата Искра Радева и др.

Примата на родната естрада Лили Иванова не бе на поклонението, но се прости с Икономов, публикувайки разтърсващи думи във Фейсбук.

"Мир на душата на композитора Кирил Икономов! Поклон пред таланта и творчеството му!" - написа Лили.

За кончината на Кирил Икономов съобщи преди дни неговата съпруга певицата Мая Нешкова, с която заедно създават много емблематични за българската поп музика песни като "Конче вихрогонче", "Честит рожден ден", "Храмът", "Щастие с пари не се купува", "Обич" и други.

Мая Нешкова и Кирил Икономов са един от най-успешните музикални тандеми у нас. Освен съвместната им работа, те се радваха на дългогодишен, щастлив брак, от който се раждат двете им дъщери - близначките Весела и Йоана. Миналата година те се похвалиха и че вече се радват на първо внуче.

