“Стандарт“ разширява партньорството си с Турция

"Стандарт“ разширява партньорството си с турски медии и организации. Това стана по време на участието на Славка Бозукова – издател и главен редактор на медията, председател на Общество „Културно наследство“ - българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство Европа Ностра, в рамките на Анталийския дипломатически форум (ADF). Мащабната конференция се провежда за пета поредна година в Анталия, събирайки представители на политическия, дипломатическия и експертния елит от цял свят.

По време на събитието г-жа Бозукова проведе поредица от срещи с водещи турски агенции и организации. Сред ключовите бе разговорът ѝ с Абдуллах Ерен, президент на TİKA, в който бяха очертани конкретни възможности за задълбочаване на сътрудничеството.

В рамките на срещата Славка Бозукова припомни успешната съвместна инициатива на Общество „Културно наследство“ с турското посолство в България – „Най-древните чудеса на България и Турция – културен мост между двете държави“. Тя подчерта, че проектът е доказал потенциала на двустранното партньорство и това създава предпоставки за неговото надграждане през настоящата година.

Културната дипломация е основа за развитие за добросъседството, тя надгражда традиционно добрите двустранни отношения между България и Турция, каза Славка Бозукова, допълвайки че именно културната дипломация е мостът между държавите в региона.

Акцент беше поставен и върху ролята на медия „Стандарт“ в опазването и популяризирането на културното наследство, както и в развитието на устойчиви туристически брандове в различни региони на България.

От своя страна Абдуллах Ерен открои значението на развитието и утвърждаването на различни форми на туризъм между България и Турция, като подчерта необходимостта от по-тясно партньорство в тази сфера.

И двете страни се обединиха около тезата, че културното наследство е ключов мост между двете държави. Подчертано беше значението на неговото по-активно популяризиране и превръщането му в основа за устойчиво развитие на туризма. Обсъдени бяха и възможностите за представяне на общото историческо и културно наследство като съвместен туристически продукт, насочен към международната аудитория.

Освен туризма, разговорите обхванаха и перспективите за разширяване на сътрудничеството в редица други ключови области. Срещата потвърди общата воля за активизиране на диалога и реализиране на съвместни инициативи, насочени към устойчив растеж и културен обмен в региона.

В този контекст Абдуллах Ерен подчерта значението на регионалното сътрудничество – тема, която беше сред основните акценти и в изказването на Хакан Фидан, външен министър на Турция по-рано през деня в рамките на форума.

Мащабната конференция, организирана под патронажа на президента Реджеп Тайип Ердоган и с домакинството на Министерството на външните работи на Турция, се провежда за пети път. Тема е „Справяне с несигурността при проектирането на бъдещето“.



Събитието между 17–19 април е в конгресния център NEST в туристическия район Белек, област Серик, Анталия. На втория ден в рамките на „ADF разговори“ Фидан направи своите оценки.

Делегации от над 150 държави участват в настоящия форум. Сред тях са 22 държавни и правителствени глави, 14 вицепрезиденти и заместник министър-председатели, както и над 50 министри, включително 39 министри на външните работи. Общо над 500 участници на високо ниво и 79 представители на международни организации присъстват на събитието.

