Нови подробности за българския полицай, прострелян в САЩ

Необходимата сума от 170 000 долара за разходи около лечението на простреляния в САЩ български полицай Кристиян Иванов бяха събрани за броени часове зад Океана. Това съобщиха във Фейсбук от Българо-американската полицейска асоциация.

Инцидентът стана около 15 часа на 2 юни в района на блок 100 на North Florida Avenue, където служители на реда са извършвали операция срещу заподозрян. По време на акцията сержант Кристиян Иванов е бил прострелян, а заедно с него е пострадал и друг полицейски служител. Според властите нараняванията на втория полицай не са животозастрашаващи.

Кметът на Атлантик Сити Марти Смол-старши заяви, че заподозреният е открил огън по полицаите, като един от куршумите е преминал опасно близо до главата на служител на реда. По думите му полицаят е избегнал по-тежки последствия благодарение на защитната си каска. Заподозреният е загинал по време на престрелката.

Ранените служители са били транспортирани до Регионалния медицински център „Атлантикеър“. Състоянието на Християн Иванов е било критично.

Ето какво съобщиха от Българо-американската полицейска асоциация във Фейсбук:

"ИЗЯВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКАТА ПОЛИЦЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ (Б.А.П.А.)

Днес, с огромна болка и тъга, Българо-Американската полицейска асоциация съобщава за тежкото нараняване на нашия член Сержант Кристиян Иванов, по време на изпълнение на служебните му задължения в град Атлантик Сити, щата Ню Джърси.

Сержант Иванов е отдаден професионалист и уважаван полицай, който всеки ден рискува живота си, за да пази реда и сигурността на обществото. В този изключително труден момент, всички ние в Б.А.П.А. се молим заедно със семейството му, колегите му и приятелите му.

В момента лекарите полагат всички необходими усилия за спасяването и възстановяването на Сержант Иванов. Неговото състояние остава критично и молбата на неговото семейство към всички е да отправят молитви за неговото оздравяване.

Благодарим на полицията в Атлантик Сити, която поема изцяло разходите по медицинските нужди на Сержант Иванов. Въпреки това, семейството му ще се сблъска с редица допълнителни финансови затруднения, свързани с неговото лечение и възстановяване. За да им бъде оказана подкрепа, неговите колеги от полицията в Атлантик Сити са създали страница в платформата "GoFundMe" (връзката е по-долу)

Събраните средства ще бъдат използвани за покриване на екстра финансови загуби, като например:

- временната невъзможност на съпругата му да работи, за да бъде неотлъчно до него;

- разходи за детегледачка за малките им деца, докато родителите са в болницата;

- други непредвидени разходи, свързани с дългия процес на възстановяване.

От името на цялата Българо-Американска полицейска асоциация изразяваме нашата най-дълбока благодарност към медицинския екип, който се грижи за сержант Иванов, както и към всички, които проявиха съпричастност и подкрепа в този момент.

Нека бъдем заедно в молитвите и надеждата за бързото и пълно възстановяване на нашия брат по униформа!

Б.А.П.А.

На страницата за дарения към момента са събрани над 185 000 долара.

Иванов е роден в Монтана. Той става полицай в Атлантик сити през 2013 г. Неговият брат Ивайло Иванов също е полицай там.

Главната прокуратура съобщи, че Доналд Гарднър, известен още като Доналд Каприоти, на 52 години, от Атлантик Сити, е починал, след като е бил прострелян от полицай Робърт Рейнолдс.

Стрелбата е станала във вторник около 14.55 ч. (местно време), докато полицаите са изпълнявали заповед за арест в дома на Гарднър.

Полицай Рейнолдс не е пострадал. Кристиан Иванов от SWAT, остава в интензивното отделение, според полицията на град Глостър. Вторият полицай е бил изписан от болницата, съобщава fox29.com.

Според съдебните документи, Гарднър е прекарал голяма част от последните 30 години в затвора и извън него.

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