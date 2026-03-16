Брокер вилнее в София и Бургас! Първите жертви

Брокер, представящ се в социалните мрежи за Коста Русев, предлага "неустоими" оферти за апартаменти под наем, но изисква предварително заплащане от 10 евро, сигнализират опарени.

Сред пострадалите е млада майка, която била помолена да преведе сумата след като одобрила недвижимите имоти. Когато предложила да заплати при огледа, Русев отказал и станал груб.

Жената установила измамата и разпространила информацията в социалните мрежи. Русев продължава да предлага подобни условия и за споделено пътуване, дори искал средства за кръводаряване. Измамите му се разпростират в София и Бургас, като по информацията на няколко потребители, той многократно изисквал по 10 евро.

Проверка показва, че Русев е активен в десетки групи за намиране на работа, но е докладвал и собствено търсене на работа. Действията му в социалните медии пораждат подозрение и често са определяни като нелегални и съмнителни. Опитите му да печели неправомерно продължават въпреки многократните сигнали.

Експерти съветват да не се връзвате на подобни измами. Брокерите, които могат да ви осигурят качествено жилище, никога няма да искат капаро за огледа, а ще ви предложат да подпишите договор, с който се ангажирате, че няма да наемете апартамента от техен колега. Това е обичайна практика в сферата на недвижимите имоти - и за отдаване под наем, и за продажба.

Само измамници като въпросния Коста Русев искат предварителен депозит.

Преди години имаше подобен случай и в Бургас, където нахакан младеж предлагаше под наем чужди апартаменти и искаше предплата. Оказа се, че той се е сдобил по неясни пътища с ключовете на 10-ина ваканционни жилища в Поморие и Слънчев бряг и ги отдаваше на своя глава, без собствениците им да знаят на супер ниски цени. От "наемателите" искаше по 1000 лева депозит, които вземаше и духваше.

