Петролът се задържа над 100 долара, Ормуз държи пазара на нокти

Цените на петрола останаха почти без промяна в азиатската търговия, след като Брент премина границата от 100 долара за барел. Пазарът остава под силното влияние на конфликта между САЩ и Иран, след като двете страни предприеха най-мащабните си атаки срещу търговски кораби от началото на войната, предаде Ройтерс. Търговците вече се подготвят за по-продължителни смущения в доставките от Персийския залив.

Брент остана над 101 долара

Фючърсите на Брент се понижиха символично с 0,1% до 101,10 долара за барел към 05:56 часа българско време. Американският лек суров петрол поскъпна с 0,2% до 96,24 долара.

Брент е поскъпнал с близо 30% спрямо началото на август, след като САЩ и Иран не успяха да постигнат трайно споразумение за прекратяване на бойните действия и последва нова размяна на удари.

Атаките по корабите държат пазара под напрежение

Иран съобщи, че е атакувал 10 кораба край Ормузкия проток, след като САЩ потопи пет ирански петролни танкера. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция предупреди, че ответните действия ще бъдат засилени при нови американски атаки.

„Взаимните атаки сочат, че доставките на петрол от Персийския залив вероятно ще останат прекъснати в обозримо бъдеще“, коментира анализаторът на ANZ Даниел Хайнс.

Движението през Ормузкия проток, през който преди войната преминаваше около една пета от световната търговия с петрол и газ, остава далеч под нормалните си нива. Допълнителен натиск идва и от атаките на хусите срещу Саудитска Арабия, които повишават риска и за маршрутите през Червено море.

Несигурността около реалните количества петрол, преминаващи през Ормуз, продължава да поддържа висока геополитическата премия в цените. На физическия пазар Брент се търгува над 100 долара за барел още от 3 септември.

Американската Администрация за енергийна информация също повиши прогнозите си за цените на петрола за тази и следващата година заради намаляващите глобални запаси и загубата на доставки от Близкия изток.