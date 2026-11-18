САЩ дадоха разрешение на сръбската петролна компания НИС (NIS), която управлява бензиностанциите "Газпром" да продаде дъщерните си дружества в България и Румъния, но поставиха условие приходите от сделките да бъдат депозирани в блокирана сметка на американска финансова институция. Така

компанията ще може да приключи продажбите, но няма да има свободен достъп до получените средства.

За издадения специален лиценз от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ съобщава сръбското издание "Инсайдер", позовавайки се на свои източници, пише БТА.

Разрешението не отменя американските санкции срещу НИС, а представлява ограничено изключение, което се отнася само до 2 конкретни сделки.

Според условията всички постъпления от продажбите трябва

„да бъдат преведени по лихвоносна, но блокирана сметка в САЩ,

открита на името на сръбската компания. Средствата няма да могат да бъдат прехвърляни към лица, включени в санкционните списъци на САЩ, нито към сметки в Русия, освен ако OFAC не даде изрично разрешение.

Съгласно документа от ноември 2026 г. американските власти са одобрили необходимите операции за продажбата на две дъщерни дружества на НИС.

Българското дружество "НИС Петрол" ЕООД от София ще бъде придобито от българската компания "Юни Енерджи" ООД. Сделката е предвидена в договор за покупко-продажба на акции от 20 юни 2025 г.