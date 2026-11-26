Деца – теротисти арестуваха властите в Германия
Задържаните са момчета на 14 и 15 години, членуващи в крайнодясна групировка
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Задържаните са момчета на 14 и 15 години, членуващи в крайнодясна групировка
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