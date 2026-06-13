"Лукойл" обмисля продажба на заводите си в Румъния и България
Президентът на "Лукойл" Вагит Алекперов заяви, че компанията обмисля да изтегли бизнеса си от Италия, Румъния, България и Холандия, предаде руското де...
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Президентът на "Лукойл" Вагит Алекперов заяви, че компанията обмисля да изтегли бизнеса си от Италия, Румъния, България и Холандия, предаде руското де...
Алекперов към Борисов: Спрете нелегалните горива България бие Русия по бензиностанции. Това коментира специално за "Стандарт" президентът на Нефтена...