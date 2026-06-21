Нов скандал ПП-ДБ. Не могат да се разберат за Гюров

Искрите между "Продължаваме промяната" и „Демократична България“ продължават да хвърчат с пълна сила, като вече уцелиха и евентуалния кандидат за президент Андрей Гюров.

След като председателят на ДСБ ген. Атанас Атанасов вчера обяви, че Инициативен комитет ще издига кандидатурата за държавен глава, днес скочи депутатът от ПП адвокат Велислав Величков, за да го опровергае.

Не знаем, че се формира Инициативен комитет за издигане на Андрей Гюров за кандидат-президент, каза той по БНР и попита публично генерала откъде има тази информация.

„Бих посъветвал партийните лидери да не участват в този разговор в този момент, не им е мястото те да казват прави ли се ИК и кой е техният кандидат.

Никой не е чул какво мисли Андрей Гюров. Той не е казал дали е съгласен да бъде кандидат за президент и как мисли да бъде издигнат, ако е съгласен“, възмути се Величков.

Според него се хвърля „някаква въдица в несъществуващо още море“, а мнението на Атанасов било лично. Гюров най-добре знаел, ако мисли нещо да прави, кога и как да го обяви.

Не стана ясно дали гнева му идва от това, че ДБ са изпреварили с анонса си съобщението от ПП или че си имат вътрешни дрязги кой и как да участва в този инициативен комитет, но както го карат, ПП- ДБ вече сътвориха фалстарт на кандидатурата на Гюров.

Измежду всичките им вътрешни противоречия, добре че темата с руските санкции е все още гореща, така че да има нещо, което да ги обединява.

Величков се противопостави на мнението на премиера Радев, че слагането под санкции на шефа на „Лукойл“ Вагит Алекперов може да донесе икономически проблеми за България.

Вагит Алекперов е мастит бизнесмен, дългогодишен шеф на "Газпром", пряк последовател на икономическата политика и доктрина на Путин, която доведе до нападателната война. Даже, аз се учудвам, че досега Алекперов не е бил в санкционните списъци", каза Величков.

Изказването му беше доста странно, защото именно Иван Костов продаде "Лукойл" на смешна цена, а на 12 октомври 1999 г заедно с президента на "Лукойл" Вагит Алекперов, подписаха договора за приватизация на бургаската рафинерия.

Величков не пропусна и темата с новия Висш съдебен съвет, като заяви, че "факторът бързина вече е под огромен въпрос“, а „препускането през текстовете в Правната комисия“ е довело до отпадане на много неща.

Той е притеснен, че ПП „нямаме гаранции за независим избор на ВСС".

Също така отново заплаши, че „ако разпределението на 11-те членове от парламентарната квота било на партийни квоти, от ПП няма да дадем гласовете си и няма да станат 160“.

ПП си настояват по техния начин да са правилата и критериите за кандидатите. И завърши с познатото - „ще вдигнем достатъчно аларма, ако разпознаем, че уж нещо се променя, за да си остане всичко същото".

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