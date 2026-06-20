Атанасов обяви Гюров за президентския кандидат

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов заяви пред БНТ, че Андрей Гюров ще бъде кандидат за президент, издигнат от инициативен комитет, който вече се подготвя. По думите му демократичната и проевропейската общност трябва да се мобилизира, за да подкрепи кандидатурата и да я изпрати на балотаж.

Атанасов уточни, че не знае дали Георги Кандев ще бъде кандидат за вицепрезидент, тъй като това е решение на Гюров, но потвърди, че се работи по съставянето на инициативния комитет.

Изявлението идва на фона на засилващи се президентски заявки и вътрешни процеси в десницата, включително предстоящия избор на нов председател на ДСБ на 11 юли.

Гюров като фигура за широк проевропейски фронт

Атанасов представи евентуалната кандидатура на Андрей Гюров не като тяснопартийна номинация, а като опит за обединение на по-широка политическа среда. По думите му инициативният комитет трябва да обхване „цялата демократична и проевропейска общност“.

„Това е общо дело, затова смятам, че не е моя работа да споделям информация“, каза лидерът на ДСБ. Той допълни, че не познава Георги Кандев и не е разговарял с него, но добре познава Андрей Гюров.

Оценката му за Гюров беше категорична. „Смятам, че този човек има всички качества да бъде президент“, заяви Атанасов. Така ДСБ на практика даде силен политически сигнал, че вижда в Гюров възможност за кандидатура, която да излезе извън рамките на една партия и да се превърне в обща кауза на проевропейския лагер.

Кандев остава отворен въпрос

Името на Георги Кандев остава в центъра на спекулациите около възможната президентска двойка, но Атанасов отказа да го потвърди като кандидат за вицепрезидент. Той подчерта, че подобно решение принадлежи на Гюров и на хората, които изграждат инициативния комитет.

Кандев вече беше сочен в медийни публикации като възможна фигура в президентския проект около Гюров. В началото на юни Клуб Z съобщи, че Кандев е напуснал МВР, като самият той е заявил, че не може да избира между поста и принципите си.

Това прави темата чувствителна, защото една бъдеща двойка Гюров - Кандев би съчетала политически и институционален профил. Засега обаче потвърдената част от изявлението на Атанасов е само президентската заявка за Гюров и работата по инициативния комитет.

Битката за ДСБ влиза в решителен етап

Паралелно с президентската тема Атанасов говори и за предстоящия избор на нов председател на ДСБ на 11 юли. Той заяви, че партията има нужда от „нова енергия“ след осем години под негово ръководство.

„Радан Кънев е доста млад да се пенсионира. Аз също нямам никакво намерение да се пенсионирам от политиката“, каза Атанасов. Той припомни, че при първия си избор начело на ДСБ е спечелил само с 9 гласа и че тогава партията е била извън парламента.

Според него следващият председател трябва да работи за нови организации, по-силна структура и стабилност на коалицията, която според Атанасов представлява десните избиратели. Той подчерта, че именно след трудния период извън парламента ДСБ, заедно с Христо Иванов, е участвала в създаването на „Демократична България“.

Кънев срещу Йордан Иванов

Атанасов очерта основната вътрешнопартийна битка като състезание между Радан Кънев и Йордан Иванов. Той спомена и Васко Василев като кандидат, но даде да се разбере, че реалният сблъсък ще бъде между Кънев и Иванов.

Темата за лидерството в ДСБ се развива от началото на юни, когато Клуб Z съобщи, че партията ще избира нов председател на 11 юли и че сред фаворитите се очертават Радан Кънев и Йордан Иванов. По-късно медията описа надпреварата именно като лидерска битка между двамата, като Йордан Иванов е номиниран от Пловдив и е смятан за близък до линията на Атанасов.

Радан Кънев вече реагира на внушенията за оттегляне, като заяви, че не мисли да се пенсионира и че партията има нужда от целия си потенциал в трудните години, които идват, припомня Dir.bg. Това превръща избора на 11 юли не просто в кадрова процедура, а в тест за посоката на ДСБ в новата политическа конфигурация.

Двойна задача пред десницата

Изявлението на Атанасов поставя ДСБ и по-широката демократична общност пред две едновременни задачи. Първата е президентската кампания - дали около Андрей Гюров може да бъде изграден достатъчно широк инициативен формат, който да стигне до балотаж. Втората е вътрешната стабилизация на ДСБ след смяната на лидерството.

Този синхрон е важен, защото президентската кампания ще изисква организация, ясно послание и минимизиране на вътрешните конфликти. Ако ДСБ влезе в кампанията с тежко разделение след лидерския избор, това може да отслаби и по-широката проевропейска заявка около Гюров.

Затова 11 юли се превръща в ключова дата не само за партията, но и за подготовката на президентския вот. От резултата ще зависи дали ДСБ ще излъчи образ на обновление и дисциплина, или ще отвори нов фронт на напрежение в момент, когато говори за обща мобилизация.

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