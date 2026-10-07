Кристалина бие тревога! Предупреждение към света

Глобалният обществен дълг е напът да надхвърли 100% от световния БВП преди 2030 г. За това предупреди управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева. По думите ѝ силно задлъжнелите държави вече не могат да разчитат само на икономическия растеж за справяне с бюджетните си дефицити, което налага свиване на разходите и спешно възстановяване на фискалните резерви.

Данните на МВФ показват, че нивата на световния дълг бързо се доближават до рекордите от периода след Втората световна война. Основно притеснение будят развитите икономики, където липсват устойчиви средносрочни планове за стабилизиране на финансите. Проблемът се усложнява и от растящите разходи за обслужване на задълженията - доходността по 10-годишните облигации на САЩ, Германия и Япония достигна многогодишни върхове (съответно най-високите нива от 2007, 2009 и 1996 г.).

Допълнителен натиск върху икономиката оказват енергийният пазар и новите технологии:

Енергетика: Военното напрежение между САЩ и Иран свива предлагането, докато цените на петрола задържат нива от около $100 за барел - значително над юлската прогноза на МВФ ($89). Според Георгиева високите цени на енергията ще останат фактор за известно време.

Изкуствен интелект (ИИ): От една страна, интензивното развитие на ИИ увеличава търсенето на енергия. От друга - ефективното му внедряване може да добавя до 0,5 процентни пункта към глобалния ръст годишно (равни на икономика с размера на АСЕАН за 10 години).

Инфлационен риск: Мащабът на инвестициите в ИИ инфраструктура надминава исторически прецеденти като строежа на железниците или телекомите. Само в САЩ вложенията в чипове, центрове за данни и мрежи могат да достигнат 10,3 трилиона долара до 2032 г. (по данни на Brookings), което заплашва да засили инфлацията.

Тези фактори поставят под риск прогнозите за глобален икономически растеж от 3% през 2026 г. и 3,4% през 2027 г. Според ръководителя на МВФ правителствата са изправени пред двоен предизвикателство: да стабилизират публичните си финанси и същевременно да осигурят условия за технологичен напредък, без той да задълбочава глобалното неравенство.