Всичко по темата МВФ

Кристалина бие тревога! Предупреждение към света
Данните на МВФ показват, че нивата на световния дълг бързо се доближават до рекордите от периода сле...
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Данните на МВФ показват, че нивата на световния дълг бързо се доближават до рекордите от периода сле...
От комунистическа България до най-тежките финансови битки в света
Финансовото министерство влиза в обяснения, БНБ ще защитава еврото
МВФ отбелязва, че през 2023 г. икономиката на България е нараснала с 1,8%
Георгиева заяви, че е благодарна на борда и че за нея е чест да бъде избрана за втори мандат