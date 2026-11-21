Голяма промяна с Шенген. Нова държава става член на съюза
Кипър се очаква да стане част от Шенгенското пространство на 1 юли 2027 година
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Кипър се очаква да стане част от Шенгенското пространство на 1 юли 2027 година
Има и повишение от 12% при връщанията на чужди граждани без право на престой в Шенгенското пространс...
Oĸoлo 5000 aвтoмoбилa пpeĸocявaт "Дyнaв мocт" вceĸи дeн oт нaчaлoтo нa гoдинaтa
Има 6 случая на такова извеждане на деца в практиката й от влизането на България в Шенген по въздух
От транспортния бранш сигнализират за проблем при свободното преминаване през Дунав мост при Русе
На място Главчев ще провери създадената организация за функционирането на пункта и символично ще вди...
Според него в утрешния ден не би следвало да има проблеми при преминаването
Проверки на границата с Румъния ще се правят до 30 юни 2025 г.
По разпореждане на Главчев през изминалия месец стартира процесът по реорганизация на работата по гр...
Гласуването е заложено като първа точка от дневния ред на срещата около 11 ч. българско време
Проверките ще се извършват от Кралската военна полиция, която отговаря за граничния контрол
Преки ползи от присъединяването на България към Шенген ще има и за фиска
Граничната инфраструктура няма как за бъде премахната, дори шенгенският механизъм предвижда проверки...
Браво бе!! Австрия ни била пуснала в ШЕНГЕН ама само с Гърция…
България и Румъния допринасят изключително много за повишаване на сигурността в европейското простра...
Коментира влизането ни в Шенген
Съобщението направи в телевизионни интервю румънският премиер Марчел Чолаку
Австрия вече от две години блокира приема на България с аргумента, че страната не охранява добре вън...
Има намаляване на опитите за нелегална миграция през страната вследствие на положените усилия
Според нея, ако се намерят инструментите да се намали трафикът на хора, ще има успехи