Ледена пързалка на невероятна цена
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Обилните снеговалежи затрудняват пътуването в страната
Откраднали са скъпо съоръжение
Леденото съоръжение вече създава празнично настроение у деца и възрастни
Зимното съоръжение ще функционира до 21 януари 2020 г.
От такса за ползване на пързалката са освободени всички деца и ученици
Пързалката ще функционира до 1 март, а капацитетът й е 50 души
Съоръжението е на стойност 340 000 евро
Първия ден ползването и ще бъде безплатно, като подарък за жителите на града от общинското ръководство за Никулден.
Любимото съоръжение на врачани е един от най-големите атракциони в Северна България.
Община Варна се включва в отбелязването на инициативата на Българската Асоциация „Спорт за всички" - "Зимно предизвикателство". Събитието ще се провед...
Чепеларе. Сезонът в Чепеларе вече е открит. Олимпийската шампионка Екатерина Дафовска и бившият й треньор Боран Хаджиев, който сега е зам.-кмет на Чеп...
Динев бе сред гостите на най-голямата ледена пързалка на Балканите Мtel Rink
Стара Загора. Напук на затоплилото се време ледена пързалка зарадва малки и по-големи любители на зимните спортове. Старозагорската община изпълни об...
Стара Загора. Напук на затоплилото се време ледена пързалка зрадва малки и по-големи любители на зимните спортове. Старозагорската община изпълни обе...
София. Най-голямата ледена пързалка на Балканите Мtel Rink отново ще радва столичани. Много награди и шоу програма ще забавляват гостите на откриванет...
Добрич. Братята Пламен и Иво Добреви, които са сред участниците в този сезон на шоуто XFactor, заедно с Криско ще открият в петък от 17 часа ледената...
Варна. Безплатна ледена пързалка ще заработи на 6 декември на площада до сградата на община Варна (до паметника на загиналите в Сръбско-българската во...
Стара Загора. Ледена пързалка ще зарадва малки и по-гореми старозагорци, любители на зимните спортове за Коледа. Ледената арена, близо 500 кв.м, ще бъ...
Добрич. В навечерието на новата година жителите и гостите на Добрич се радват на първата в града истинска ледена пързалка. Тя се появи на мястото на ц...