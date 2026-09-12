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Откриха сезона в Чепеларе

Откриха сезона в Чепеларе

Чепеларе. Сезонът в Чепеларе вече е открит. Олимпийската шампионка Екатерина Дафовска и бившият й треньор Боран Хаджиев, който сега е зам.-кмет на Чеп...

21 декември | 18:45
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