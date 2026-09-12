14 родни производители на фермерския пазар на Lidl този уикенд в София
От 8 до 10 май посетителите ще открият семеен пчелин от Врачанския Балкан, домашен тахан и халва и още български продукти08.05.2026 г., София. Вторият...
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От 8 до 10 май посетителите ще открият семеен пчелин от Врачанския Балкан, домашен тахан и халва и още български продукти08.05.2026 г., София. Вторият...
18 български производители и занаятчии ще представят продуктите си пред магазина на Lidl в столичния кв. „Борово“
Популярните миниатюрни фигурки оживяват на фермерски пазар на Lidl в Созопол
Те са изработени изцяло на ръка
В инициативата ще се включат 14 участници, пет от които за първи път
В допълнение към местните производители и занаятчии, събитието подкрепя и инициативата „Капачки за бъдеще“
24 родни производители ще разположат щандове с качествени продукти и любими вкусове
За първи път своя продукция на пазара ще представи и производител на тахани от гр. Хисаря
Посетителите ще открият шоколад със сол, странджанска мерудия и мед с джинджифил и още много родни продукти
Изобилие от плодове и зеленчуци на български производители също ще бъдат част от пазара този уикенд
Изобилие от плодове, зеленчуци и разнообразни деликатеси са само част от богатия асортимент
Освен продукти в подкрепа на социални каузи, клиентите ще могат да открият и най-доброто от българската природа, отгледано от бг фермери
Освен най - доброто от българските производители на пазара могат да бъдат закупени и сувенири, изработени от майки в неравностойно положение
Регионални производители ще предложат свежи плодове, зеленчуци и изобилие от деликатеси родно производство
Четвъртият по ред фермерски пазар ще зарадва клиентите си с изобилие от вкусове на родни производители
Третото за сезона събитие ще се проведе от 14-ти до 16-ти май на паркинга на магазин Lidl в кв. Драгалевци
Първият от 14 фермерски пазари ще се проведе на паркинга на магазинa на ул. „Ладога“ 3
Той ще е всяка сряда от 13 до 19 часа
Майстори-готвачи ще приготвят вкусни гозби, съпроводени с кулинарни дегустации
Даже годжи бери по 50 лв. свършва бързо на фермерския пазар Каквото произведем, веднага го продаваме и даже не достига. Клиентите ни познават и търся...