Фермерските пазари се завръщат с ново изобилие от български продукти

Фермерските пазари на Lidl се завръщат обратно в София от лятната си обиколка по морето. Между 12 и 14 септември посетителите могат да открият продуктите на 18 малки производители и занаятчии пред филиала на веригата в квартал Борово на ул. „Ладога“ 3.

Акцент на фермерския пазар ще бъде познатото лице от медийния свят Кофе Бабоне, който съчетава артистичните си ангажименти с производството на натурално какао и козметични продукти от какао.

„На предстоящото издание на фермерския пазар на Lidl ще представя чай от какао от собствените ми дървета, отгледани тук, в България, които посетителите ще могат да дегустират. Също така и козметика от какао, като суровините пристигат от плантацията на семейството ми в Гана. На щанда всеки желаещ ще има възможност да се снима с истинско какаово дърво“, коментира Бабоне.

В събитието участие ще вземат и производителите на мед и пчелни продукти от различни региони на страната - „Кошерин“ от гр. Белоградчик, Стефан Николов от с. Гроздьово и Стефка Малчева от гр. Бургас.

Любителите на здравословните продукти и добавки ще открият билкови тинктури от „Билка чудодейка“, био шафран, натурални сапуни с шафран и магарешко мляко и масло от бял трън на „Шафран делукс“, рибен колаген на „Пас Демо“ и масло от черен кимион на „Нигелла“.

Пазарът ще предложи още плодове и зеленчуци от Стефан Нямов, хляб от село Дрен на „Борчеф Бейкари“, сладка лютеници и сиропи от „Мазали“, сухи мезета от мандра „Равно поле“, както и ядки, боб и ориз от Петър Ганчев, както и дървени кухненски прибори и посуда от гр. Банско на „Арт Ковачев 91“.

Млечни продукти от мандра „Братушково“, вино от Бисер Кьосев от с. Левуново и кехлибар от гр. Банкя на Иван Саздов също ще намерят своето място на фермерския пазар.

Както и в предходните издания, и този път на фермерския пазар ще има мини работилница, в която децата, а и останалите посетители, ще могат да се запознаят с процесите на производство и да научат повече за качествата на автентичните български продукти.

