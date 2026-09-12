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Москов: НЗОК няма дефицит

Москов: НЗОК няма дефицит

Здравната каса няма дефицит, категоричен бе министърът на здравеопазването Петър Москов при откриването на нов линеен ускорител в болница "Св. Ив. Рил...

25 септември | 12:51
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