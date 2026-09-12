Край! Намериха касата с тлъстите пачки в Царево
Открита е до плаж Понтона от водолази в морето
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Открита е до плаж Понтона от водолази в морето
Яни Илиев, собственик на строителна фирма, каза истината
Проверете предварително дали институцията има каса за плащане в брой
Банката отчита 80% ръст при вноските на каса в лева
При заварените текущи случаи гражданите все пак ще могат да получат съобщенията до там
Рекорд на кражбите
Ще сложим ред, ще има контрол, каза финансовият министър
Очаквам органите за разследване да дадат отговор, каза Иван Демерджиев
Обраха имението на Бедрос Дюнгелян
И в България въвеждат каси, на които клиентите да маркират сами продуктите
Апашите са разбили касата на партията и са плячкосали парите от членския внос, но хората на генерал Атанасов в морската столица не казват колко пари л...
Инцидентът се случи преди минути
Международният ден на отстъпките, BLACK Friday, по традиция ще бъде отбелязан и в България на 27-и ноември. По този повод организаторите от P&P Events...
Обектът имал СОТ към охранителна фирма, който по време на кражбата не е работел Сръчни апаши задигнаха метална каса с пари от офис в Русе. Ударът е с...
Надзорният съвет на Здравната каса (НЗОК) отхвърли предлагания от финансовото министерство бюджет на Касата за догодина, който се равнява на 3 милиард...
Здравната каса няма дефицит, категоричен бе министърът на здравеопазването Петър Москов при откриването на нов линеен ускорител в болница "Св. Ив. Рил...
Метална каса с газов пистолет в нея е открадната в Ямбол. Кражбата е извършена за времето от 13 до 20 юли от жилище на улица "Анка Александрова", съоб...
Успоредно с предложенията на касата здравният министър предлага отново чрез закона за лечебните заведения да се приеме друг механизъм за договаряне на...
Компаниите ще плащат на пациентите за прегледи и изследвания Въвеждането на задължително отстъпки за лекарствата, които плаща здравната каса, е една...
Здравната каса ще разблокира още 60 млн. от резерва си. Това стана ясно след заседанието на Надзорния свъет днес. 40 млн. от парите ще идат за онколек...