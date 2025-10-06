Мистерията падна! Ето колко пари и злато е имало в потъналия сейф

Яни Илиев, собственик на потъналия в морето край Царево сейф при потопа, разказа какво точно е съдържала отнесената от голямата вълна каса. Десетки роми окупираха плажа, за да събират разпилените столевки. Районът се превърна в истински БГ Клондайк, след като в нощта срещу неделя хора с фенерчета от телефоните си и металотърсачи издирваха митичните кюлчета от сейфа.

В касата имаше не повече от 21 000 лв., както и ценни книжа. Не е имало никакви 2 милиона и златни кюлчета. Имаше само два чифта златни обеци - на жена ми и на внучката, разказа пред bTV Яни Илиев. Самият той няма обяснение откъде се появи мистерията с многото пари и злато.

Той обясни, че тежката каса е била съборена от вълната и се е превърнала в лодка. Ползвахме касата, за да държим там архива си, а не пари, обясни още собственикът на багери. В сейфа били всички документи на тракторите и багерите на фирмата, които са повече от 20. Там били и големите талони на тежките машини, обясни собственикът на строителната фирма от Царево.

В момента Илиев е предоставил цялата си техника за разчистване на щетите от потопа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com