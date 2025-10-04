Много злато и пари потънаха в Царево

Както преди две години, в Царево беше обявено бедствено положение заради наводненията в петък.

Двама души са били спасени снощи - единият е измъкнат от лек автомобил, който е бил понесен от водите, а другата спасена е жена, която е била на косъм от токов удар. Вода е навлязла в дома й и са започнали гърмежи на електрическата инсталация.

Водата е отнесла и огромен сейф от офис. Той е пълен с пари и злато и все още няма информация дали е намерен. До късно вечерта хората са го търсели с фенерчета в дeрето. Собственикът на отнесения от стихията сейф притежава автосервиз, съобщава кореспондентът на НОВА.

През уикенда стартира организация на местната власт за изграждане на бентове в коритото на река Черна която сътвори всичко, случило се през кошмарния ден.

"Този път няма жертви. Това беше най-важната задача пред нас не само вчера, а и през цялата изминала седмица, защото ние информирахме жителите и гостите на общината още в понеделник за предстоящото бедствие. Добрата организация на терен доведе само до материални щети", сподели кметът на Царево Марин Киров.

