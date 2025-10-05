Кметът на Царево изобличи Асен Василев

Кметът на Царево Марин Киров отговори на Асен Василев за отпуснатите пари.

По думите му общината е получила средства за възстановяване на мостове и язовирни стени, но не и поисканите средства за почистване и корекция на речните корита след миналогодишното бедствие.

Повод за позицията му са изявления на Асен Василев, според когото през 2023 г. на общината са били отпуснати 43 млн. лв. за почистване на реки, дерета и изграждане на мост.

„Бяха отпуснати целеви средства за възстановяване на мостове – три в града и три по пътя за Лозенец – както и за язовирни стени, но не и средствата, които бяха поискани за почистване и корекция на коритото на река Черна, Нестинарка, дерето в Ахтопол, Лозенец, Арапя и други“, заявява Киров.

Той уточнява, че всички мостови съоръжения и язовирни стени, възстановени след бедствието от 2023 г., са издържали и са конструктивно здрави, въпреки по-голямото количество вода.

„Да, има разрушени тротоари, асфалт и парапети около тях при невиждана водна стихия. Но основните съоръжения са здрави“, посочва още кметът.

Според него отпуснатите 43 млн. лв. са били резултат от партийната подкрепа на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и личната ангажираност на Калин Стоянов, който е родом от района.

„Причината да не бъдат изплатени всички други средства, нужни за корекция на дерета и реки, за почистване и възстановяване на инфраструктура – включително над 1 млн. лв. задължения, поети от общината в първите месеци след бедствието, когато нямаше помощ от държавата – е политическата нестабилност“, допълва Киров.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com