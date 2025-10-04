Морето край Царево завря от столевки. Чудо невиждано /ВИДЕО/

Преди минути в Царево настъпи голяма суматоха. Сейфът на местната фирма "Авто-Яни", за който "Стандарт" съобщи, че е отнесен от пороя, се разби край понтона и буквално напълни морето със столевки, съобщи "Флагман", цитирайки очевидци.

"Пълна лудница е. Тук се изсипаха за кратко цели семейства от махалата и събират от водата, пясъка и калта, парите", съобщава изданието и публикува килп.

Собственикът на най-големия автосервиз в курорта буквално гребе боклуци от дерето с багер, изсипва ги в собствената си база и работниците ровят в калта, за да спасят каквото може. Не е ясно каква сума е имало в сейфа, но парите не са били никак малко, твърди "Флагман".

Собственикът обяснил пред свои близки, че държал и злато вътре, смятайки че това е най-сигурното място на света. В петък рано сутринта обаче двуметровата приливна вълна буквално отнесе цялото офис оборудване на фирмата, включително и сейфа, към дерето.

Вчера през целия ден служители на фирмата търсеха касата в калта, но не успяха да я открият.

Днес тя се е разбила за шок на собственика и за радост на обитателите на царевското гето, които в момента кълват столевки от плажа.

