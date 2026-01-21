Нещо страшно става в Гърция! Затварят училища и пристанища ВИДЕО

Нещо страшно става в Гърция. Потоп затвори училища и пристанища. Бури и порои засегнаха голяма част от страната, а властите остават в повишена готовност поради тежките метеорологични явления.

В област Атика са регистрирани непрекъснати валежи, като метеорологичните явления се засилиха от днес следобед с проливни дъждове и бури.

Корабите останаха на пристанището

Наложи се и затварянето на училища, а корабите останаха на пристанището заради силния вятър, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция - Силвия Станчева.

Малко след 17:00 часа явленията в района на област Атика се засилиха, причинявайки проблеми по пътищата, а Оперативният център на пожарната е получил няколко обаждания през последния час, главно за изпомпване на вода в Керацини, Перама, Саламина, Пирея, Алимос, западните предградия, Западна Атика, но също и в центъра на Атина.

Обилните валежи причиниха проблеми в Атина, като улиците бяха наводнени, а шахтите преляха, което затрудни движението. По-рано беше изпратено съобщение на жителите на област Атика да не излизат навън, ако не е належащо.

Полицията въведе правила за движение по пътищата в Атика поради тежките метеорологични условия.

Валежи категория 5

Според класификацията на валежите (RPI), прилагана от Метеорологичния отдел на Националната обсерватория в Атина, валежите днес са класифицирани като Категория 5 (Екстремни).

От следобедните часове интензивни явления се наблюдават в областите Тесалия, Евия и Споради, докато през нощта лошото време ще засегне и Цикладите. От обяд локално се наблюдават проливни дъждове и бури в източния и южния Пелопонес.

Според актуализирания бюлетин за извънредни метеорологични условия на Гръцката метеорологична служба, лошото време ще продължи до обяд в четвъртък и предупреждава, че явленията, с дъжд, снеговалежи и ветрове до 9 по скалата на Бофорт, ще бъдат опасни в източен и южен Пелопонес до следобед, в Атика, Беотия и Евия до вечерта, а временно следобед и на островите в северната и източната част на Егейско море в нощта на сряда срещу четвъртък.

В социалните мрежи вече се появиха и видеа на наводнени райони в Гърция:

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com