Имотен бум. Рекордни сделки в София и по Черноморието

През 2025 г. имотният пазар в София отбеляза най-силната си година след световната финансова криза. Основният двигател на ръста беше очакването за влизане на България в Еврозоната и свързаното с това поскъпване на жилищата. Това заяви бившият председател на Национално сдружение "Недвижими имоти" Добромир Ганев в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.

Сделките се увеличават

През годината в столичната служба по вписванията са регистрирани 40 629 сделки с имоти – с 15% повече спрямо 2024 г. Така пазарната активност се доближава до рекордните нива от периода около присъединяването на България към ЕС – 41 586 сделки през 2006 г., 45 015 през 2007 г. и 40 906 през 2008 г.

"Много хора, които планираха да купят жилище в следващите пет години, избързаха и купиха по-рано, притеснявайки се от нов ръст на цените. Преди 2-3 години част от купувачите излязоха от пазара, защото очакваха да се вдигнат лихвите по ипотечни кредити. Това обаче не се случи и тези хора се върнаха на имотния пазар", каза Ганев.

През 2006–2008 г. българският имотен пазар беше движен от чужденци, търсещи бързи печалби покрай влизането в ЕС. Днес в София почти няма външни купувачи – пазарът се доминира от българи, включително живеещи в чужбина

Строителството намалява, цените растат

Очаква се спад на сделките в столицата с поне 10%, но не и рязък срив.

По-притеснителен е спадът на новото жилищно строителство в София и Варна, който ограничава предлагането и подкрепя двуцифрен ръст на цените през 2025 г. Предприемачите са по-предпазливи заради несигурността през 2026 г., а пречки създават и трудностите с присъединяването към ВиК и електромрежата.

Южното Черноморие – втори по големина пазар

Регионът отчита силна активност, включително от украински граждани, които първо оживиха наемния пазар, а сега купуват.

Това обяснява ръста в курорти като Слънчев бряг, Св. Влас и Равда. В Бургас през 2025 г. са сключени 9114 сделки – най-силният резултат за десетилетие, а общо за Южното Черноморие – 21 649 сделки. След пандемията много българи също купуваха имоти там за инвестиция или дистанционна работа, като доскоро имаше и евтини ваканционни предложения.

Прогнози за 2026 г.

Възможно е в началото на годината да има охлаждане на търсенето. Не се изключва и поява на нови чуждестранни купувачи, както се е случило в други страни след приемане на еврото. Спад на цените изглежда малко вероятен – по-скоро може да се очаква забавяне на ръста в зависимост от новото строителство.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com