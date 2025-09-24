Как ще плащаме данъци и такси в евро. Важни съвети

От 1 януари 2026 г. България официално въвежда еврото като национална валута. Преходът ще бъде белязан от т.нар. период на двойно обращение, който ще продължи един месец — до 31 януари 2026 г. През това време и левът, и еврото ще бъдат законно платежно средство, но има важни правила, които гражданите и бизнесът трябва да познават, особено когато става въпрос за плащане на данъци и такси към държавата и общините.

Какво трябва да знаете при плащане на данъци и такси през януари 2026 г.

Ако плащате в брой

През януари ще можете да платите държавни и общински задължения в левове, но само ако съответната служба разполага с каса за плащане в брой. Такива каси има например в общинските администрации или на места, където се плащат местни такси.

Ако плащате по банков път

Всички преводи по банков път към държавни и общински сметки ще се извършват изцяло в евро. Това означава, че ако сте свикнали да правите онлайн превод от личната си банкова сметка, той трябва да бъде в евро. Левови преводи няма да бъдат приемани, дори и в рамките на периода на двойно обращение.

Ако извършвате касов превод в банка

Все пак ще има възможност да използвате левове, но при строго определени условия:

На гише в банка можете да внесете левове, като банката ще извърши превод по сметката на съответната държавна институция.

Ако при тази операция трябва да ви се върне ресто (например сте платили с левове на по-голяма стойност), то ще ви бъде върнато задължително в евро — банкноти и монети.

Какви задължения се плащат през януари?

Макар януари да не е месецът, в който се плащат най-масовите данъци (като данък сгради, такса смет или данък върху доходите), все пак има важни групи данъкоплатци, които трябва да се подготвят:

Еднолични търговци – плащат патентен данък;

– плащат патентен данък; Фирми – внасят авансово корпоративен данък (данък печалба);

– внасят авансово корпоративен данък (данък печалба); Самоосигуряващи се лица – трябва да платят социални и здравни осигуровки.

Ако имате стари или забавени задължения, също ще трябва да ги покриете през януари — съобразно новите правила за валутата на плащането.

От февруари нататък – само в евро

След 31 януари 2026 г. всички плащания към държавата и общините ще се извършват само в евро, независимо дали са в брой или по банков път. Левът ще престане да бъде законно платежно средство.

Важни съвети:

Проверете предварително дали институцията, към която дължите плащане, разполага с каса за плащане в брой.

Ако планирате да платите в левове, направете го рано през януари.

При банкови операции — подгответе се за използване на евро и проверете IBAN-ите и валутата, в която се приемат преводи.

Следете за актуална информация от НАП, НОИ и местните администрации, които ще публикуват указания и преходни условия.

