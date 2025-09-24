Как ще плащаме данъци и такси в евро. Важни съвети

От 1 януари 2026 г. България официално въвежда еврото като национална валута. Преходът ще бъде белязан от т.нар. период на двойно обращение, който ще продължи един месец — до 31 януари 2026 г. През това време и левът, и еврото ще бъдат законно платежно средство, но има важни правила, които гражданите и бизнесът трябва да познават, особено когато става въпрос за плащане на данъци и такси към държавата и общините.
Какво трябва да знаете при плащане на данъци и такси през януари 2026 г.
Ако плащате в брой
През януари ще можете да платите държавни и общински задължения в левове, но само ако съответната служба разполага с каса за плащане в брой. Такива каси има например в общинските администрации или на места, където се плащат местни такси.
Ако плащате по банков път
Всички преводи по банков път към държавни и общински сметки ще се извършват изцяло в евро. Това означава, че ако сте свикнали да правите онлайн превод от личната си банкова сметка, той трябва да бъде в евро. Левови преводи няма да бъдат приемани, дори и в рамките на периода на двойно обращение.
Ако извършвате касов превод в банка
Все пак ще има възможност да използвате левове, но при строго определени условия:
- На гише в банка можете да внесете левове, като банката ще извърши превод по сметката на съответната държавна институция.
- Ако при тази операция трябва да ви се върне ресто (например сте платили с левове на по-голяма стойност), то ще ви бъде върнато задължително в евро — банкноти и монети.
Какви задължения се плащат през януари?
Макар януари да не е месецът, в който се плащат най-масовите данъци (като данък сгради, такса смет или данък върху доходите), все пак има важни групи данъкоплатци, които трябва да се подготвят:
- Еднолични търговци – плащат патентен данък;
- Фирми – внасят авансово корпоративен данък (данък печалба);
- Самоосигуряващи се лица – трябва да платят социални и здравни осигуровки.
Ако имате стари или забавени задължения, също ще трябва да ги покриете през януари — съобразно новите правила за валутата на плащането.
От февруари нататък – само в евро
След 31 януари 2026 г. всички плащания към държавата и общините ще се извършват само в евро, независимо дали са в брой или по банков път. Левът ще престане да бъде законно платежно средство.
Важни съвети:
Проверете предварително дали институцията, към която дължите плащане, разполага с каса за плащане в брой.
Ако планирате да платите в левове, направете го рано през януари.
При банкови операции — подгответе се за използване на евро и проверете IBAN-ите и валутата, в която се приемат преводи.
Следете за актуална информация от НАП, НОИ и местните администрации, които ще публикуват указания и преходни условия.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com