Нов проблем с еврото! Хиляди българи на тръни

11 дни преди еврото лъсна нов проблем в България. Хиляди българи нямат възможност да обърнат левовете си, защото живеят в малки и най-малки населени места, в които няма нито банкомат, нито поща, нито дори ПОС терминал, за да плащат с карта.

В България има стотици малки населени места, в които животът тече бавно, а промяната идва трудно. Но тази зима една промяна наближава с темпо, което тревожи хората повече от студеното време — въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г.

И докато в големите градове подготовката изглежда рутинна, в селата без банкомат, без поща и дори без автобус, въпросът „Как ще си обърнем парите?“ звучи като реална тревога, а не като абстрактна реформа.

Села, откъснати от света: без поща, без банкомат, без транспорт

В село Емен, където живеят около 60 души, няма поща, няма банкомат, няма и автобус. Хората са буквално откъснати от финансови услуги. За да обменят левовете си в евро, трябва да пътуват 17 километра до Павликени — разход, който много пенсионери не могат да си позволят.

„На практика оставам без средства“, казва местен жител пред бТВ, който обяснява, че за да стигне до банкомат, трябва първо да има пари за бензин. Това е реалността в десетки подобни села в страната, където инфраструктурата е символична, а възрастните хора са оставени сами да се справят с голямата промяна.

Пощите ще бъдат „банките на хората“ — но достатъчно ли е това?

В над две хиляди населени места без банкови клонове именно пощите ще поемат ролята на банки. Обучени са служители, които от 1 януари 2026 г. ще обменят левове в евро.

Това е важна стъпка, но тя не решава всички проблеми. В много села и поща няма. В други работи само няколко часа седмично. А в трети — хората са трудноподвижни и не могат да стигнат до нея дори да съществува.

Страх от новите пари и запасяване с храни

Възрастните хора в селата имат и друг страх — самото евро. Мнозина никога не са държали евробанкнота. Не знаят как изглежда, какви са защитните елементи, как да различат истинска от фалшива.

Това поражда социална реакция: работещи българи, особено тези в чужбина, започват да запасяват родителите си с основни продукти — брашно, захар, олио, боб, ориз. Не от паника, а от предпазливост.

„Да не се налага да купуват нищо в първите дни, докато свикнат с новите пари“ — обясняват хората.

Банкоматите ще пускат само евро — но къде ги няма?

От 1 януари 2026 г. всички банкомати в страната ще работят само с евро. Това е добра новина за градовете, но не и за селата, в които банкомат никога не е имало.

Там хората ще разчитат на пощите — ако ги има — или на кметските наместници, които вече се готвят да возят с личните си коли възрастните „по един, по двама“ до най-близкия град, както ще направи управникът на Емен.

Голямата картина: реформа, която не достига еднакво до всички

Въвеждането на еврото е национална цел, но реалността е различна за различните хора. В София и големите градове процесът изглежда организиран и предвидим.

В малките села обаче той се усеща като изпитание — логистично, финансово и психологическо.

Там, където няма банкомат, няма поща и няма транспорт, еврото не е просто валута. То е въпрос на достъпност, на оцеляване и на доверие.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com